На болгарському пляжі знайшли військовий БпЛА: що відомо (фото)

Дрон на пляжі у Болгарії. Фото: Міністерства оборони Болгарії.

На пляж у місті Бургас (Болгарія) викинуло з моря безпілотник. Військові ВМС транспортували його на свою базу.

Про це повідомили у Міністерстві оборони Болгарії.

Зазначається, що про безпілотний літальний апарат, виявлений у воді Північного пляжу Бургаса, повідомили по телефону 112. З дозволу начальника штабу ВМС спец група транспортувала дрон до ВМС.

Після огляду виявилось, що він не містив вибухової речовини та не становив небезпеки.

Як повідомлялося раніше, у країні НАТО на пляжі знайшли військовий дрон. На нього натрапив чоловік під час прогулянки та повідомив про це рятувальникам. Місцеві ЗМІ інформували про те, що БпЛА не має задньої частини та правого крила. Це вказує, що, ймовірно, він був збитий.