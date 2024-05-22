На борту гелікоптера з президентом Ірану був таємничий росіянин: експерт розповів, хто він

Приховування присутності росіянина на борту гелікоптера Bell-214 було дуже важливим для Москви.

На борту гелікоптера з президентом Ірану Ібрагімом Раїсі, який розбився 19 травня, був таємничий громадянин Росії Кручев. Він міг мати безпосередній стосунок до ядерної програми Ірану.

Про це повідомив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

"На борту вертольота, крім представників Ірану, був ще один іноземець, про якого практично ніхто не згадує. Громадянин Російської Федерації, дехто Кручов", – вказав аналітик.

За його словами, про цього дев'ятого загиблого пасажира гелікоптера Bell-214 повідомили лише деякі іранські ЗМІ, а також кілька іноземних, зокрема, грузинське Інтернет-видання Business Media та індійське Lokmat Times.

Водночас про росіянина на борту іранського вертольота не повідомило жодне російське ЗМІ.

Коваленко звернув увагу, що після катастрофи "в Росії значно пожвавішали". Так, посол Ірану в Москві заявляв виданню IRNA, що президент РФ Володимир Путін пізно ввечері 19 травня провів з ним зустріч, на якій були присутні міністр оборони Андрій Білоусов, секретар Ради безпеки Сергій Шойгу, очільник Генштабу Валерій Герасимов, радник президента Ігор Левітін, голова МНС Олександр Куренков та один із високопосадовців ФСБ, ім'я якого посол не назвав.

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"І весь цей натовп був зібраний тільки для того, щоб висловити занепокоєння долею Раїсі і запропонувати допомогти у пошуках? Не виключено, що дехто Кручев мав безпосереднє відношення до ядерної програми Ірану та супроводжував президента Раїсі у цій поїздці не просто так. І приховування його присутності на борту Bell-214 було дуже важливим для Росії, і про долю саме цієї людини російське військово-політичне керівництво дбало в першу чергу", – висловив думку військово-політичний оглядач.

До слова, голова МЗС Росії Сергій Лавров звинуватив у загибелі президента Ірану американців. Мовляв, вертоліт розбився через санкції з боку США, які забороняють постачати до Ірану запчастини для авіації.

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