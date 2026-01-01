На борту затонулої "Великої ведмедиці" могли бути ядерні комплектувальні: деталі від "Мілітарного"

Затонула «Велика ведмедиця» / © скриншот з відео

На борту затонулого судна «Великої ведмедиці» могли бути ядерні комплектувальні.

Про це заявив оглядач порталу «Мілітарний» Вадим Кушніков, передає телеканал «Ми-Україна».

«Ми можемо зіставити ті дані та інформацію, які є у відкритих джерелах, а саме повідомлення розвідки Південної Кореї про те, що співпраця між РФ та Північною Кореєю підсилюється і мова йде саме про технології, які застосовуються для побудови атомних підводних човнів», — зазначив він.

Експерт додав, що Росія активно залучала розвідувальні судна в місці аварії, то ж це «дає можливість робити певні висновки».

Що передувало

Інцидент стався 23 грудня 2024 року, приблизно за 60 морських миль від іспанського міста Картахена. Судно раптово втратило хід і затонуло. Під час первинного огляду уламків слідчі виявили отвір у корпусі, який, за попередніми висновками, не характерний для технічної аварії.

Іспанські експерти не виключають, що судно могло бути уражене зовнішнім об’єктом, зокрема торпедою. Така версія наразі розглядається як одна з ключових, хоча офіційних підтверджень ще немає.

В 2024 році ж ЗМІ писали, що на борту судна стався вибух у машинному відділенні, через що виник крен. Чотирнадцять членів екіпажу корабля врятовані та доставлені до порту Картахени, а двоє вважаються зниклими безвісти. «Білу Ведмедицю» ж називали «суховантажем» і що він призначений для евакуації російських баз у сирійському Тартусі та Хмеймімі.

Факт перевезення ядерних компонентів до Північної Кореї, якщо він буде остаточно доведений, може означати грубе порушення міжнародних санкцій, накладених на КНДР, а також свідчити про таємну військово-технічну співпрацю між Москвою та Пхеньяном.

Аналітики наголошують: використання «тіньового флоту» дозволяє Росії маскувати маршрути, вантажі та кінцевих отримувачів, уникаючи контролю з боку міжнародних структур. Проте інцидент біля Іспанії може стати переломним моментом, який приверне увагу НАТО та ЄС до небезпечних перевезень у Середземному морі.

Розслідування триває, а його результати можуть мати серйозні наслідки не лише для Росії та Північної Кореї, а й для всієї системи глобальної безпеки.