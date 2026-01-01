- Дата публікації
На борту затонулої "Великої ведмедиці" могли бути ядерні комплектувальні: деталі від "Мілітарного"
Експерт назвав ймовірну причину секретності навколо судна «Велика ведмедиця».
На борту затонулого судна «Великої ведмедиці» могли бути ядерні комплектувальні.
Про це заявив оглядач порталу «Мілітарний» Вадим Кушніков, передає телеканал «Ми-Україна».
«Ми можемо зіставити ті дані та інформацію, які є у відкритих джерелах, а саме повідомлення розвідки Південної Кореї про те, що співпраця між РФ та Північною Кореєю підсилюється і мова йде саме про технології, які застосовуються для побудови атомних підводних човнів», — зазначив він.
Експерт додав, що Росія активно залучала розвідувальні судна в місці аварії, то ж це «дає можливість робити певні висновки».
Що передувало
Інцидент стався 23 грудня 2024 року, приблизно за 60 морських миль від іспанського міста Картахена. Судно раптово втратило хід і затонуло. Під час первинного огляду уламків слідчі виявили отвір у корпусі, який, за попередніми висновками, не характерний для технічної аварії.
Іспанські експерти не виключають, що судно могло бути уражене зовнішнім об’єктом, зокрема торпедою. Така версія наразі розглядається як одна з ключових, хоча офіційних підтверджень ще немає.
В 2024 році ж ЗМІ писали, що на борту судна стався вибух у машинному відділенні, через що виник крен. Чотирнадцять членів екіпажу корабля врятовані та доставлені до порту Картахени, а двоє вважаються зниклими безвісти. «Білу Ведмедицю» ж називали «суховантажем» і що він призначений для евакуації російських баз у сирійському Тартусі та Хмеймімі.
Факт перевезення ядерних компонентів до Північної Кореї, якщо він буде остаточно доведений, може означати грубе порушення міжнародних санкцій, накладених на КНДР, а також свідчити про таємну військово-технічну співпрацю між Москвою та Пхеньяном.
Аналітики наголошують: використання «тіньового флоту» дозволяє Росії маскувати маршрути, вантажі та кінцевих отримувачів, уникаючи контролю з боку міжнародних структур. Проте інцидент біля Іспанії може стати переломним моментом, який приверне увагу НАТО та ЄС до небезпечних перевезень у Середземному морі.
Розслідування триває, а його результати можуть мати серйозні наслідки не лише для Росії та Північної Кореї, а й для всієї системи глобальної безпеки.