На Брянщині дрон атакував автобус з дітьми з Білорусі: що відомо і до чого тут Лукашенко

Удар дроном по дітях із Гомеля на Брянщині: що каже Генштаб

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В Росії одразу після примирливих заяв Олександра Лукашенка на адресу Володимира Зеленського вчинили криваву і цинічну провокацію — атакували автобус з білоруськими дітьми і звинуватили в цьому ЗСУ.

В деталях провокації розбирався ТСН.ua.

Що заявили в Росії

Так, «гауляйтер» Брянської області з українським прізвищем Єгор Ковальчук цинічно заявив, що нібито український безпілотник атакував автобус із дитячою футбольною командою з Білорусі. За його словами, команда з Гомеля їхала на відпочинок до Геленджика. Гауляйтер стверджує, що внаслідок удару загинула жінка, яка супроводжувала команду, громадянка Білорусі. Ще шістьох людей поранено, у тому числі четверо дітей. Усіх постраждалих доставлено до лікарні.

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Як стверджується, інцидент стався 17 червня на трасі А-240 у Брянській області. У двоповерховому автобусі дитячо-юнацької спортивної школи №2 міста Речиці (Гомельська область) перебували 44 пасажири, у тому числі 28 дітей.

Також пропагандисти опублікували фото пошкодженого автобуса.

Що кажуть ЗСУ і Генштаб

Речник Генерального штабу ЗСУ майор Андрій Ковальов у коментарі «УНІАН» спростував заяву пропагандистів.

«У зазначений період Сили оборони України не застосовували безпілотні літальні апарати по цілях на території Брянської області», — наголосив він.

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Ковальов певен, що йдеться про чергову інформаційну провокацію Кремля.

Пресслужба Генштабу також додає, що заяви РФ про нібито ураження безпілотником ЗСУ автобуса з дитячою футбольною командою в Брянській області не відповідають дійсності. Українські військові у цей час не застосовували дрони по цілях на території Брянської області.

«Розцінюємо подібні повідомлення як чергову інформаційну провокацію Кремля. Не маючи можливості досягти заявлених цілей на полі бою та зазнаючи значних втрат, Російська Федерація дедалі частіше вдається до інформаційних маніпуляцій і фабрикації звинувачень проти України» — наголосили у Генштабі.

Там нагадали, що це саме Росія, а не Україна, систематично порушує норми міжнародного гуманітарного права, завдаючи ударів по українських містах, житлових кварталах, лікарнях, школах та інших цивільних об’єктах. Унаслідок останніх ракетних ударів по території України, зокрема по Києву, загинули десятки мирних мешканців, серед яких є діти.

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Натомість ЗСУ завдають ураження виключно законним військовим цілям та не ведуть бойових дій проти цивільного населення.

Реакція Білорусі

МЗС Білорусі вслід за російськими пропагандистами, теж «вимагає від української сторони вичерпних пояснень».

«Рішуче засуджуємо атаку на цивільний автобус, який перевозив білоруських громадян, зокрема дітей, у Брянській області Російської Федерації. Розцінюємо це як черговий акт тероризму проти мирного населення», — йдеться в заяві.

Водночас, білоруське МЗС дорікнуло організаторам, що вони повезли дітей «зоною конфліктів, бойових дій та суміжних з ними регіонів».

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Натомість лідерка опозиційних демократичних сил Білорусі Світлана Тихановська наголосила, що війну розпочала Росія, тож саме вона «несе головну відповідальність за кожну смерть і кожне поранення, пов’язані з цією війною».

Разом з тим, Тихановська звинуватила представників режиму Лукашенка, які «безвідповідально відправили дітей через прикордонну зону бойових дій». За її словами, це не випадковість, а рішення чиновників, які байдуже поставилися до того, як діти потраплять на відпочинок.

«Винна й білоруська державна пропаганда, яка роками замовчує правду про війну та співучасть у ній режиму Лукашенка, щоб створити фальшиву картину „мирного неба“ та безпеки. Я закликаю вас: бережіть себе та своїх близьких. Не ризикуйте життям — не їдьте до Росії, яка веде злочинну та несправедливу війну. Безпека настане лише тоді, коли Росія припинить цю війну», — підсумувала Світлана Тихановська.

Навіщо РФ вдалася до такої провокації

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андій Коваленко пояснив, навіщо Росія вплутала Білорусь у свою провокацію.

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«Росіяни побачили, що білоруси не хочуть підтримувати російську агресивну риторику щодо України, і видумали „теракт по автобусу з білоруськими дітьми на Брянщині“, в надії за рахунок цієї інформаційної провокації підбурити білоруське населення на підтримку агресивних дій проти України», — пояснив він.

Коваленко наголосив, що сама провокація — «жалюгідна» і має всі ознаки скоординованої операції без жодних фактичних доказів.

Зауважимо, що провокація з білоруськими дітьми «як на диво» сталася одразу після примирливих заяв Олександра Лукашенка для Al Arabiya

Олександр Лукашенко визнав, що Білорусь є військово вразливою і не зацікавлена у прямому втягуванні у війну Росії проти України.

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Також Лукашенко раптово змінив тон щодо Володимира Зеленського та заявив, що «просить вибачення» за свою попередню різку критику.

Експерт пояснив, що Лукашенко міг змінити риторику, бо побачив: Європа переходить від заяв до реальної підготовки до війни.

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