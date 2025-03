На будівельному майданчику знайшли людські черепи, які "використовували в чорній магії" – фото

В Аргентині на будівельному майданчику знайшли людські черепи, які, ймовірно, використовувалися в ритуалах чорної магії.

Про це повідомляє Need To Know.

Робітники перекопували сад, коли натрапили на моторошні рештки – понад 10 черепів.

Власник одразу ж повідомив поліцію і правоохоронці прибули на місце події для проведення розслідування. Вони швидко виявили ще п'ять черепів, а також інші людські рештки і кістки тварин.

Після того, як територія була оточена і проведені розкопки, було знайдено ще більше черепів і скелетних решток.

Знайдені черепи / Фото: Jam Press

Моторошна знахідка сталася в суботу, 1 березня, на будівельному майданчику в містечку Остенде, що на південь від столиці Буенос-Айреса.

Мешканці повідомили правоохоронцям, що, на їхню думку, в будинку проводилися релігійні ритуали. Зараз слідчі розглядають можливість того, що кістки, деякі з яких були спалені, використовувалися в обрядах чорної магії.

Інша лінія розслідування зосереджена на можливості того, що вони могли бути пограбовані з прилеглих кладовищ. Але поліція не отримала жодних повідомлень про осквернення могил у цьому районі.

Влада проводить судово-медичну експертизу решток, щоб спробувати ідентифікувати людей і встановити, як довго вони були поховані на цьому місці.

Прессекретар поліції повідомив: "Поки судово-медичні експерти не визначать вік, стать та інші аспекти решток, ми не можемо зробити жодних висновків".

