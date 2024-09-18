На Буковині ухилянт заплатив $13 000 за поїздку в багажнику до кордону з Румунією

Водій стверджував, що просто підвозить знайомих в один з населених пунктів.

Прикордонники Буковини затримали водія легковика, який намагався незаконно перевезти людину через кордон. В автомобілі, крім водія, були ще двоє пасажирів – хлопець і дівчина.

Про це повідомила Державна прикордонна служба.

Водій стверджував, що просто підвозить знайомих до населеного пункту. Однак під час огляду автомобіля в багажнику було виявлено ще одного чоловіка, який, як з’ясувалося, планував перетнути кордон.

Цей чоловік з Івано-Франківської області заплатив водію 13 тисяч доларів США за те, щоб той доставив його до певного місця і вказав маршрут для незаконного перетину кордону з України до Румунії. Натомість, правопорушника затримали, а водієві загрожує кримінальна відповідальність за статтею 332 Кримінального кодексу України, що передбачає покарання за організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон.

Відповідно до правових процедур, слідство продовжує розслідування для визначення можливих зв’язків інших пасажирів автомобіля з незаконною діяльністю. Затримання було проведене під процесуальним керівництвом Чернівецької спеціалізованої прокуратури в сфері оборони Західного регіону.

Нагадаємо, під час перетину кордону з Польщею львівські правоохоронці звинуватили 46-річну жінку із інвалідністю у спробі незаконно вивезти за межі України свого фіктивного чоловіка.

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