На Бєлгородщині після вибуху зійшов з рейок вантажний потяг: фото

У Росії в Бєлгородській області стався вибух на залізниці. Після цього з рейок зійшов вантажний потяг.
У Бєлгородській області РФ, яка межує з Україною, зійшов з рейок вантажний потяг після вибуху на залізниці.
Про це повідомив губернатор області В'ячеслав Гладков.
"У Новооскольському міському окрузі внаслідок незаконного втручання в роботу залізничного транспорту сталося сходження з колій локомотива і декількох порожніх вагонів вантажного потяга. Постраждалих немає", - повідомив він.
За словами російського чиновника, наразі пасажирські поїзди, що проходять через цю ділянку, пустили в об'їзд. Гладков додав, що на місці працюють оперативні служби, інформація про наслідки уточнюється.
Зазначимо, що за інформацією російського Telegram-каналу База, подія на залізниці сталася після вибуху.
Слідчий комітет РФ повідомив, що зійшов тепловоз вантажного поїзда і 11 вагонів. За цим фактом порушили справу за статтею 205 КК РФ (теракт, що спричинив заподіяння значної майнової шкоди).
Нагадаємо, у російському місті Ноябрськ, що в Томській області, двоє школярів спалили гелікоптер Мі-8.
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