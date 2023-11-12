На Бєлгородщині "розквітла бавовна": росіяни заявили про чергову атаку безпілотника

У ніч проти 12 листопада 2023 року поблизу Бєлгорода було неспокійно.

Нібито сьогодні вночі припинено спробу "київського режиму" зробити "терористичну атаку" БпЛА літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації.

Про це інформує Міністерство оборони Росії.

"Черговими засобами ППО" український безпілотний літальний апарат знищено над територією Білгородської області", - йдеться у повідомленні.

Раніше місцеві жителі у соціальних мережах скаржилися на звуки вибухів і стверджували нібито про "роботу ППО".

До слова, у жовтні росіяни вже заявили про атаку безпілотниками та наліт на військову частину в Брянській області і адмінбудівлю у Бєлгороді.