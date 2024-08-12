На Бєлгородщині тривожно: росіяни заявили про спробу прориву, оголошено евакуацію

Росіяни заявили, що українські війська цілу ніч намагалися в Колотилівці протиснутися на територію Росії.

Росіяни заявили про спробу прориву ЗСУ до Бєлгородської області. Водночас влада регіону оголосила евакуацію жителів Красноярузького району.

Про це заявив губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков та повідомляють російські телеграм-канали.

Російські Z-канали заявили про бої і спробу прориву в районі села Колотилівка Красноярузького району Бєлгородської області. Повідомляється, що цілу ніч у Колотилівці українські війська намагалися протиснутися на територію Росії. Стверджується, що ЗСУ начебто не мали успіху, і що бій триває.

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Водночас Гладков оголосив евакуацію жителів Красноярузького району.

"У нас тривожний ранок. Активність ворога на кордоні Красноярузького району. Впевнений, що наші військовослужбовці зроблять усе, щоби впоратися з виниклою загрозою. Але для того, щоб убезпечити здоров’я та життя нашого населення, ми починаємо переміщення людей, які живуть у Красноярузькому районі, до більш безпечних місць", – сказав губернатор у відеозверненні.

Він також стверджує, що зараз на місцях триває процес погодження та вивезення людей, і переконує, що вже відправлено транспорт для вивезення мешканців "під керівництвом відповідальних осіб".

Зауважимо, що раніше російська влада заявляла про евакуацію жителів Курської області, однак насправді люди залишали регіон, де тривають бойові дії, власними силами.

Нагадаємо, в Інституті вивчення війни повідомили, що протягом 10-11 серпня українські війська просунулися на захід і північний захід у Курській області.

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