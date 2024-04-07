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На Бєлгородщині знову гучно: губернатор заявив про "атаку безпілотників"

На Бєлгородщині знову гучно: губернатор заявив про "атаку безпілотників"

Вибух у Бєлгороді

Губернатор Бєлгородщини відзвітував про роботу російської "ПеВеО".

У Бєлгороді та Бєлгородському районі вдень 7 квітня оголошували сигнал повітряної тривоги про ракетну небезпеку. Опісля губернатор В'ячеслав Гладков прозвітував про збиття у Бєлгородському районі "системою ППО 4 БПЛА літакового типу" –  на підльоті до міста.  

За його словами, внаслідок "відбиття повітряної атаки" у селі Шагарівка осколки потрапили в автомобіль, в якому перебувала родина із шести осіб. Гладков заявив про нібито смерть однієї людини.

Він також додав, що у Шагарівці осколками посікло вивіску та фасад комерційного об'єкту.

Нагадаємо, на боці РФ воює колишній американський чиновник та військовий, якого звинуватили у сексуальному насильстві над дітьми.

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