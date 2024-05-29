На Бєлгородщину "завітали" дрони зі снарядами: в РФ зробили заяву

В російському Міноборони стверджують про відбиття атаки.

Росіяни заявили, що в ніч проти 29 травня збили над Бєлгородською областю безпілотник та снаряди від "Градів".

Про це повідомили в Міноборони Росії.

У заяві ворожого відомства йдеться, що протягом ночі було припинено спробу "київського режиму" влаштувати атаку із застосуванням безпілотника літакового типу та РСЗВ БМ-21 "Град" по об'єктах на території Росії.

"Черговими засобами ППО один БПЛА та сім реактивних снарядів РСЗВ "Град" знищено над територією Бєлгородської області", – запевнили в Міноборони.

Нагадаємо, цієї ж ночі російські війська атакували Україну безпілотниками Shahed-131/136. Сили ППО знищили 13 із 14-ти дронів.

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