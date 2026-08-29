"На частини їх розривають": Путін шокував порівнянням війни в Україні з поведінкою хижаків

Володимир Путін / © Associated Press

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Президент РФ Володимир Путін порівняв розв’язану ним війну проти України із «харчовим ланцюгом» у дикій природі, навівши як приклад косаток, які зграєю нападають на білих ведмедів і розривають їх на частини.

Цинічну заяву російського диктатора цитують пропагандисти агентства ТАСС.

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Таке викривлене порівняння Путін зробив під час зустрічі з учителем китайської мови з Бєлгородської області Дмитром Баланчуковим, який розповідав про свою поїздку на Північний полюс.

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Коментуючи побачене педагогом, російський президент, засліплений своєю війною, вирішив провести несподівану паралель із законами дикої природи та наголосити на необхідності, на його думку, пояснювати дітям «у якому світі ми живемо».

«Вони (косатки — ТСН.ua) їдять цих ведмедів, як мелюзгу. Вони просто накидаються зграєю та на частини їх розривають. Це дуже цікаво. Такий харчовий ланцюжок», — заявив Путін.

Після цього російський диктатор пов’язав описаний ним приклад із виправданням повномасштабної війни проти України.

«Про це теж дітям потрібно розповідати, щоб вони розуміли, в якому світі ми живемо і чому ми проводимо спеціальну військову операцію», — сказав він.

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Таким чином, Путін фактично використав приклад із поведінки хижаків у природі для пояснення дітям необхідності війни, яку Росія веде проти України.

Під час розмови російський президент також згадав письменника Джека Лондона та описані ним звичаї північних народів. За словами Путіна, у деяких із них старих людей залишали напризволяще або віддавали на поживу вовкам, оскільки плем’я не могло «тягати їх із собою».

«Так, це жорстко все виглядає, але таке у них життя», — цинічно додав російський президент.

Тим часом війна, яку Путін розпочав проти України, обернулася для Росії масштабними людськими втратами. За даними Центру стратегічних та міжнародних досліджень (CSIS), до липня 2026 року загальні втрати російської армії перевищили 1,4 млн військовослужбовців убитими, пораненими та іншими втратами, серед яких значна кількість отримала важкі поранення і вже не здатна повернутися до строю.

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За наведеними оцінками, нині російська армія щомісяця втрачає в Україні приблизно на 6 тисяч військовослужбовців більше, ніж Міністерству оборони РФ вдається залучити на службу.

Нагадаємо, Кремль вкотре пригрозив Україні «жорсткою відповіддю» за удари по території агресорки Росії. Мовляв, Москва нібито змушена реагувати на українські атаки.

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