На Чернігівщині за програмою Зеленського відремонтували дорогу, що складалась з 15 кілометрів ям: фото

На Чернігівщині за програмою Зеленського відремонтували дорогу, що складалась з 15 кілометрів ям: фото

Вперше за 50 років відремонтували дві ділянки дороги Т-25-19.

У Чернігівській області за програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" відремонтували дорогу Т-25-19 Холми – Авдіївка – Оболоння, яка раніше була суцільною смугою перешкод із ям.

Фотографії дороги до і після ремонту виклав у Facebook Укравтодор.

"Чернігівщина: вперше за 50 років відремонтували 2 ділянки дороги Т-25-19. Ще у січні тут була вибоїна на вибоїні. Забезпечити проїзд не міг навіть ямковий ремонт", - згадують дорожники, додаючи що дорога поєднує Корюківський та Новгород-Сіверський райони і є основним транспортним коридором для опорних лікарень і навчальних закладів.

Цього року відремонтували 3 км біля села Авдіївка та 12 км між селами Хлоп’яники та Холми. На обох ділянках посилили основу і поклали два шари асфальтобетону. Також облаштували пішохідні доріжки, заїзні кишені та майданчики для зупинки транспорту.

На дорозі також з’явилась нова розмітка, дорожні знаки і бар’єрне огородження, напрямні стовпчики, а на пішохідних переходах встановили автономне освітлення.

Загалом у Чернігівській області цьогоріч за програмою "Велике будівництво" відремонтують 182 км доріг державного значення.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що протягом 2021 року за ініційованою ним програмою в масштабах країни відновлять 4 500 км доріг державного значення і 2 000 км місцевих.