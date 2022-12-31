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На Червоній площі у Москві невідомий намагався підпалити новорічну ялинку

Автор
Оксана ЗінченкоОксана Зінченко
Дата публікації
Перегляди
1117
Час на прочитання
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На Червоній площі у Москві невідомий намагався підпалити новорічну ялинку

Фото: Pexels

У Москві невідомий намагався підпалити головну новорічну ялинку Росії.

На Червоній площі невідомий підійшов до новорічної ялинки з каністрою та бензином, облив і спробував її підпалити.

Про це пише російське пропагандистське видання Известия

Здійснити задумане чоловікові не вдалося, оскільки його одразу помітили та затримали правоохоронці.

За словами свідків, місце затримання оточили до з'ясування обставин події. У росЗМІ кажуть, що про мотиви вчинку чоловіка невідомо.

Нагадаємо, у Подольську, місті у Московській області Росії, сімейна пара пенсіонерів спробувала підпалити військкомат.

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Дата публікації
Перегляди
1117
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