На Червоній площі у Москві невідомий намагався підпалити новорічну ялинку

На Червоній площі невідомий підійшов до новорічної ялинки з каністрою та бензином, облив і спробував її підпалити.

Про це пише російське пропагандистське видання Известия.

Здійснити задумане чоловікові не вдалося, оскільки його одразу помітили та затримали правоохоронці.

За словами свідків, місце затримання оточили до з'ясування обставин події. У росЗМІ кажуть, що про мотиви вчинку чоловіка невідомо.

Нагадаємо, у Подольську, місті у Московській області Росії, сімейна пара пенсіонерів спробувала підпалити військкомат.

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