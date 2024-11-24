На чиїх умовах Трамп діятиме у питанні завершення війни: пояснення політолога

У питанні завершення війни Росії проти України новообраний президент США Дональд Трампа не діятиме на умовах Росії. Натомість він шукатиме компромісний варіант.

Про це в ефірі телеканалу FREEДОМ сказав політолог Володимир Фесенко.

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На думку президента Володимира Зеленського, Україна має шанси закінчити війну наступного року. Він хоче почути пропозиції з цього приводу від новообраного лідера США Дональда Трампа, що буде можливо в січні 2025 року. Найімовірніше, пропозиції Трампа стосуватимуться умов завершення війни, та наразі говорити про конкретику передчасно.

"Я б не став поспішати з подіями. Пропозиції (Трампа – ред.), думаю, стосуватимуться умов завершення війни. Але не всі пропозиції сподобаються українцям. Ще меншою мірою вони можуть сподобатися росіянам", – сказав політолог.

Політолог вважає, що російський диктатор не хоче заморожування війни. Він хоче капітуляції України на своїх умовах – на умовах односторонніх поступок з боку Києва.

"Але таке завершення війни буде виглядати не тільки як поразка України. Ми, звичайно, на це погоджуватися не будемо. Це буде виглядати і як поразка США", – наголосив Фесенко.

Як зазначає Фесенко, це невигідно Трампу, тому новообраний президент США шукатиме компромісний варіант. Можливо, йтиметься про пропозиції щодо завершення бойових дій. Буде обговорюватися тема гарантій безпеки і, відповідно, тема членства України в НАТО.

"І також низка інших обставин і чинників, які мають забезпечити припинення воєнних дій. Наприклад, створення демілітаризованих зон уздовж лінії зіткнення тощо. Це найімовірніший варіант", – вважає політолог.

Більше конкретики, продовжує він, зараз немає. Ідеї з’являються, але вони часто суперечать одна одній. Тому зараз немає сенсу очікувати якогось конкретного документа.

"Дуже показово, що Трамп не робить жодних конкретних заяв ані щодо умов завершення війни, ані щодо того, коли почнуться перемовини. Після 5 листопада (виборів у США – ред.) – жодного слова про те, що війна "закінчиться за 24 години", – доповнив спікер.

Не менш важливо, підкреслює політолог, те, що Трамп не поспішає з розмовою з Путіним. Це хороша новина.

"Якби Трамп поспішав, це могло б означати, що Путін міг впливати на ситуацію. Трамп би показав, що він дуже хоче швидко домовитися. А Путін це сприймає як слабкість. Це ми вже бачили на прикладі розмови Шольца з Путіним. Тож Трамп не поспішає", – констатував політолог.

Фесенко пояснює, що Трамп шукає і відповідну форму для розмови, і дотримуватиметься статусних правил, щоб не дати тактичної переваги Путіну. Крім того, в команді Трампа домінує позиція про мирні переговори. А сам Трамп зараз майже не висловлюється на тему війни Росії проти України.

"Однак він підтвердив на святковій вечері у своєму маєтку за підсумками виборів, що прагне завершення війни. Це була одна з головних його зовнішньополітичних обіцянок. І думаю, він діятиме в цьому напрямі. Але діятиме не на умовах Росії, у цьому я не сумніваюся", – каже політолог.

Нагадаємо, війна Росії проти України може завершитися 2025 року, принаймні на деякий час. Російський диктатор може скористатися зміною влади в США, щоб вирішити це питання.

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