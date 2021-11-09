"На цьому клаптику землі всі війни розгорталися": Лукашенко відреагував на кризу з мігрантами на кордоні

"На цьому клаптику землі всі війни розгорталися": Лукашенко відреагував на кризу з мігрантами на кордоні

Білоруський лідер згадав свою службу в прикордонних військах і нагадав про можливе втручання Росії.

Невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко вперше відреагував на кризу з мігрантами на білорусько-польському кордоні.

В інтерв’ю, опублікованому у вівторок, 9 листопада, в Телеграм-каналі “Пул Первого”, він заявив, що Білорусь “спокійно протистоїть” тому, що відбувається, і ні до кого “не задирається”.

“Ми знаємо, що якщо, не дай боже, ми припустимося якоїсь помилки, якщо ми оступимося, то це відразу ж залучить до цього виру Росію. А це найбільша ядерна держава. Я не божевільний. Я чудово розумію, до чого це може призвести”, - сказав Лукашенко.

Він також зазначив, що “у сучасному світі братися за зброю — це подібно до смерті, це самогубство”.

“Тут немає якогось героїзму — схопив автомат і пішов на польський кордон, до речі, де я свого часу служив прикордонником. Ні, ми усвідомлюємо, ми знаємо своє місце, але на коліна не станемо”, - наголосив білоруський диктатор.

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За його словами, силовий спосіб розв’язання ситуації не може бути прийнятним, особливо зважаючи на історичні паралелі. “Тут, на цьому шматку землі, завжди всі війни розгорталися. Звідси все починалося. Ну що, історія нічого не вчить?” - зауважив Лукашенко.

Як повідомляє видання “Коммерсантъ”, ситуацію на кордоні Олександр Лукашенко сьогодні обговорив у телефонній розмові з президентом РФ Володимиром Путіним. Про подробиці розмови не повідомлялося.

Нагадаємо, раніше речник міністра-координатора спецслужб Польщі Станіслав Жарін повідомив, що на польсько-білоруському кордоні мігранти отримують від білоруських спецслужб повідомлення із вказівками щодо використання дітей та інших маніпуляцій при спробах нелегального переходу кордону з Євросоюзом.

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