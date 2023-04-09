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На цвинтарі у Польщі жінка почула благання про допомогу з могили: драматична рятувальна операція

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
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На цвинтарі у Польщі жінка почула благання про допомогу з могили: драматична рятувальна операція

Міський штаб Державної пожежної охорони в Любліні

Жінка прийшла відвідати могили родичів, як раптом почула крик.

На одному з кладовищ у польському Любліні жінка почула благання про допомогу, що лунало з могили. Так почалася драматична акція порятунку 60-річного чоловіка.

Про це пише видання Lublin.se.pl.

Жінка прийшла відвідати могили родичів. Раптом вона почула крик, який лунав із відкритої могили. У ямі був закривавлений чоловік. Він лежав на глибині близько п'яти метрів, у нього була травма ноги.

Міський штаб Державної пожежної охорони в Любліні / ©
Міський штаб Державної пожежної охорони в Любліні

Як виявилося, 60-річний чоловік відвідував могилу матері, сперся на бетонну плиту, яка тріснула, і впав у могилу. Зверху на нього впали бетонні уламки плити.

Рятувальники спустилися у яму, перев'язали рану та витягли потерпілого на поверхню. Через кілька хвилин його передали медикам.

Міський штаб Державної пожежної охорони в Любліні / ©
Міський штаб Державної пожежної охорони в Любліні

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Дата публікації
Перегляди
1113
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