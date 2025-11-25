Російський дрон впав на будинок в Молдові. Фото: поліція Молдови

У Молдові 25 листопада в населеному пункті Кухурештій де Жос, район Флорешть, впав безпілотник типу «Гербера». Дрон з рашистським символом «Z» приземлився на дах будинку місцевого охоронця.

Про це повідомила поліція Молдови.

«Команда технічно-вибухової служби поліції виїхала на місце події. Люди були евакуйовані, а периметр ізольований поліцейськими з Флорешті. Ми повернемося з подробицями», — йдеться в повідомленні.

Варто зазначити, що дрон «Гербера» — російський БпЛА, який є спрощеною та дешевшою версією іранського дрона-камікадзе Shahed-136.

Нагадаємо, вранці 25 листопада системи спостереження Румунії та Молдови зафіксували кілька прольотів дронів над своєю територією.