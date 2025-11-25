- Дата публікації
На дах будинку в Молдові впав російський дрон з символом "Z" — деталі (фото)
Російський БпЛА «Гербера» впав на будинок охоронця у Молдові.
У Молдові 25 листопада в населеному пункті Кухурештій де Жос, район Флорешть, впав безпілотник типу «Гербера». Дрон з рашистським символом «Z» приземлився на дах будинку місцевого охоронця.
Про це повідомила поліція Молдови.
«Команда технічно-вибухової служби поліції виїхала на місце події. Люди були евакуйовані, а периметр ізольований поліцейськими з Флорешті. Ми повернемося з подробицями», — йдеться в повідомленні.
Варто зазначити, що дрон «Гербера» — російський БпЛА, який є спрощеною та дешевшою версією іранського дрона-камікадзе Shahed-136.
Нагадаємо, вранці 25 листопада системи спостереження Румунії та Молдови зафіксували кілька прольотів дронів над своєю територією.