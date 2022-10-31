На демонстрантів біля посольства Ірану в Берліні скоєно напад: трьох осіб поранення (відео)

Нападники зірвалися транспаранти та прапори, які висіли на причепі біля іранського посольства у столиці Німеччини, зокрема український національний прапор.

У неділю, 30 жовтня, п’ятеро невідомих, які ховали обличчя за масками, здійснили напад на мирних демонстрантів біля посольства Ірану. Троє чоловіків отримали поранення, ще одному погрожували пістолетом.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Нападники приїхали на автомобілі і порвали плакати, які були почеплені на трейлері та поскидали прапори. На банерах були написи “Іранці хочуть демократії” та “Жінки, життя – свобода” — це гасло широко використовується під час антиурядових протестів в Ірані.

Організація Iran International опублікувала у своєму Twitter відео з місця нападу. Як видно на опублікованих кадрах, серед прапорів, які були почеплені на трейлер демонстрантів, був також український національний прапор.

Five assailants with knives and sticks attacked a sit-in of Iranian protesters outside the Islamic Republic’s embassy in Berlin in early hours of Sunday, and stabbed one of them.

They then tore up anti-regime posters and left with their Porsche, a protester told @IranIntl_En. pic.twitter.com/mKvMupPX0s — Iran International English (@IranIntl_En) October 30, 2022

Жертви нападу припускають, що нападники були прихильниками чинного режиму Ісламської Республіки або найнятими для розправи бандитами. Вони мали при собі пістолети, мачете та бити.

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Поліція повідомила, що офіцер, який охороняв посольство, бачив, як чоловіки із закритими обличчями зривали банери та прапори з фургона. Попри заклики офіцера припинити те, що вони робили, зловмисники відчинили двері фургона та напали на тих, хто був усередині.

Після нападу зловмисники втекли на своєму автомобілі.

Речник поліції повідомив, що троє чоловіків отримали поранення під час сутички, двом із них надали допомогу в лікарні. Розслідування проводить державна поліція Управління державної кримінальної поліції. оскільки напад може мати політичне підґрунтя.

Нагадаємо, акції протесту в Ірані були викликані смертю 22-річної дівчини під час ув'язнення "поліцією моралі" 16 вересня. Вони стали одним із найсміливіших викликів духовному керівництву від часів революції 1979 року. Багато іранців вийшли на вулиці, дехто закликав до повалення Ісламської Республіки та скандував “Смерть Хаменеї (верховному духовному лідеру Ірану)”.

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