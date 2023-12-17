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На день народження Папи Римського у Ватикані влаштували вечірку з шоу та тортом: фото та відео

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
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На день народження Папи Римського у Ватикані влаштували вечірку з шоу та тортом: фото та відео

День народження Папи Римського Франциска / Фото: Associated Press

Торт для Папи Римського був іменним і містив зображення понтифіка в оточенні дітей. 

У неділю, 17 грудня, Папі Римському Франциску виповнилося 87 років. З цієї нагоди у Ватикані відбулася традиційна вечірка з цирковою виставою та частуванням тортом.

Про це повідомляє італійське інформаційне агентство ANSA.

Свій день народження понтифік провів у колі приблизно 200 сімей під час заходу, організованого педіатричним диспансером Санта-Марта, який пропонує підтримку матерям і дітям, які перебувають у труднощах. 

Дотримуючись традиції, встановленої для святкування днів народження Папи Франциска у Ватикані у 2013 році, святковий захід включав мистецькі виступи дітей та коротку циркову виставу, після якої відбулося частування тортом перед молитвою та благословенням.

Як повідомляє Vaticannews, торт для Папи Римського був іменним і містив зображення понтифіка в оточенні дітей. 

Іменний торт для Папи Римського Франциска / © Vatican News
Іменний торт для Папи Римського Франциска / Фото: Vatican News

У короткому слові Папа Франциск подякував присутнім за вітання з нагоди дня народження і закликав усіх готуватися до святкування Різдва.

З днем народження Папу Римського привітали також президент Італії Серджіо Маттарелла,  прем’єр-міністерка Джорджія Мелоні, представники Сенату та Палати депутатів та міністр закордонних справ Антоніо Таяні.

Нагадаємо, наприкінці листопада цього року Папа Римський Франциск заявив, що захворів на запалення легень.

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Дата публікації
Перегляди
614
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