На десятках автівок помітили свастики, намальовані людською кров’ю: хто це зробив

Увечері 5 листопада мешканці німецького міста Ганау помітили свастики, намальовані на десятках автомобілів, а також на поштових скриньках та стінах будинків в одному із районів. Поліція встановила, що малюнки були зроблені людською кров’ю.

Про це повідомляє видання Tagesschau.

Загалом майже 50 автомобілів були позначені забороненим у Німеччині нацистським символом.

Поліція державної безпеки розпочала розслідування щодо використання символіки неконституційних організацій та відкрила провадження про пошкодження майна.

Чоловіка, якого вмотивовано підозрюють у цих злочинних діях, затримали у четвер, 6 листопада. Ним виявився 31-річний румун.

Підозрюваного було заарештовано поліцією у його квартирі за наводкою свідка. Під час перевірки на алкотестер у нього виявили 1,2 проміле алкоголю. Попередні результати свідчать про те, що мотивом його дій міг бути інцидент на роботі.

«Можливо, це була спонтанна реакція на конфлікт», — заявили в поліції.

Кров, якою розмалювали машини, поштові скриньки та стіни, ймовірно, належала підозрюваному. Після допиту поліція має намір перевести румуна до психіатричної лікарні для обстеження.

Мер міста Клаус Камінський висловив задоволення швидким розслідуванням цього злочину.

«Заспокоює усвідомлення того, що підозрюваного у злочині затримано, і що злочин, ймовірно, мав особистий, а не політичний мотив», — сказав він.

