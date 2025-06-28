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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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На дні Атлантичного океану виявили понад тисячу бочок з радіоактивними відходами

Вчені планують скласти докладну мапу розташування виявлених бочок та взяти проби води, морського дна та організмів.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Скидання радіоактивних відходів в океан практикувалося від 1950-х

Скидання радіоактивних відходів в океан практикувалося від 1950-х / © Pixabay

Щонайменше тисячу бочок із радіоактивними відходами було знайдено на дні північно-східної частини Атлантичного океану, всього за 1000 кілометрів від узбережжя Галісії.

Про це пише BILD.

Наразі нанесено на мапу місце розташування 1000 бочок з відходами, але очікується, що їх буде виявлено набагато більше. Вони розташовані на глибині близько 4500 метрів.

Бочки виявили завдяки міжнародній науковій місії, яка зуміла детально скласти карту цієї небезпечної екологічної спадщини.

Дослідження, здійснене на борту судна L’Atalante, є частиною проєкту Nodssum, метою якого є аналіз стану та місцеперебування відходів, скинутих у період від початку 1950-х до 1990 року Великою Британією, Нідерландами, Бельгією та Швейцарією. Ці бочки були скинуті на абісальну рівнину, оскільки це геологічно стабільна і важкодоступна область.

Вчені побоюються, що радіоактивні відходи можуть вплинути на морську фауну в цій частині Атлантичного океану.

Нагадаємо, найнебезпечнішу іграшку з радіоактивним ураном виставили на британському аукціоні.

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