На дні Атлантичного океану виявили понад тисячу бочок з радіоактивними відходами

Скидання радіоактивних відходів в океан практикувалося від 1950-х / © Pixabay

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Щонайменше тисячу бочок із радіоактивними відходами було знайдено на дні північно-східної частини Атлантичного океану, всього за 1000 кілометрів від узбережжя Галісії.

Про це пише BILD.

Наразі нанесено на мапу місце розташування 1000 бочок з відходами, але очікується, що їх буде виявлено набагато більше. Вони розташовані на глибині близько 4500 метрів.

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Бочки виявили завдяки міжнародній науковій місії, яка зуміла детально скласти карту цієї небезпечної екологічної спадщини.

Дослідження, здійснене на борту судна L’Atalante, є частиною проєкту Nodssum, метою якого є аналіз стану та місцеперебування відходів, скинутих у період від початку 1950-х до 1990 року Великою Британією, Нідерландами, Бельгією та Швейцарією. Ці бочки були скинуті на абісальну рівнину, оскільки це геологічно стабільна і важкодоступна область.

Вчені побоюються, що радіоактивні відходи можуть вплинути на морську фауну в цій частині Атлантичного океану.

Нагадаємо, найнебезпечнішу іграшку з радіоактивним ураном виставили на британському аукціоні.

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