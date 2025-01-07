На дні Фінської затоки знайшли якір танкера тіньового флоту РФ: у чому підозрюють екіпаж судна

Якір підняв корабель ВМС Швеції "Белос". Судно має і водолазний годинник, і невеликий підводний човен, за допомогою якого можна досягти дна моря.

На дні Фінської затоки знайшли та підняли з глибини 80 м якір танкера Eagle S тіньового флоту РФ, що підозрюють в перерізанні підводних кабелів. Зокрема 8 членів екіпажу могли здійснити диверсію за обтяжуючих обставин.

Про це повідомляє Yle із посиланням на інформацію фінської поліції.

В Гельсінкі вважають, що якір нафтового танкера Eagle S, ймовірно, перерізав електричний кабель між Фінляндією та Естонією та пошкодив чотири телекомунікаційних кабелі.

На дні Фінської затоки знайшли та підняли з глибини 80 м якір танкера Eagle S тіньового флоту РФ

"Поліція підозрює вісьмох членів екіпажу Eagle S у диверсії за обтяжуючих обставин та перешкоджанні комунікаціям", — йдеться у повідомленні Yle.

Якір вже передали Фінляндії для подальшого розслідування.

У ВМС Швеції поки не повідомили, де саме виявили якір і чи є він цілим.

На дні Фінської затоки знайшли та підняли з глибини 80 м якір танкера Eagle S тіньового флоту РФ Фото yle.fi

Що відомо про танкер Eagle S

Судно належить до тіньового флоту Росії. На ньому виявили шпигунське обладнання

Поліція підозрює вісьмох членів екіпажу Eagle S у вандалізмі та втручанні в телекомунікаційні процеси.

Слідчі вважають, що екіпаж міг навмисно обірвати два важливих кабелі передачі даних, коли тягнув якір по дну Балтійського моря.

Раніше стало відомо, що кримінальна поліція Фінляндії виявила на дні моря в районі Фінської затоки слід від волочіння якоря, завдовжки кілька десятків км.

Тим часом після катастрофи російських танкерів у Керченській протоці, плями мазуту, який вилився в Чорне море, досягли ще трьох курортних місць у Криму.

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