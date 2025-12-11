Реклама

Перша частина скарбу вартістю 17 мільярдів доларів, що понад три сотні років пролежав на дні Карибського моря, нарешті піднята на поверхню. Дослідники вперше дістали артефакти з уламків легендарного галеона «Сан-Хосе», який затонув у XVIII столітті.

Про це повідомляє LADbible.

У червні цього року було опубліковано дослідження, в якому вчені підтвердили: їм вдалося виявити частину цінностей зі зниклого іспанського корабля, що зберігався на великій глибині. Експерти підрахували, що потенційна вартість скарбів може сягати приблизно 17 мільярдів доларів. Серед піднятих предметів — золоті монети, срібло та прикраси, які, за оцінками, походять з колоній Іспанії у Південній Америці.

8 червня 1708 року «Сан-Хосе» перевозив близько 200 тонн цінного вантажу, коли був атакований і затоплений Королівським флотом під час Війни за іспанську спадщину. Після катастрофи корабель вважали безслідно зниклим. Лише у 1980-х деякі організації заявили, що знайшли його сліди, але справжнє місцезнаходження вдалося підтвердити лише 2015-го.

Скарби / Фото: YouTube/DimarColombia

Уряд Колумбії тримав координати у суворій таємниці, щоб не допустити спроб пограбування. Та після трьох століть під водою виникла гостра суперечка: хто має право на скарби. Серед претендентів — США, Колумбія, Іспанія та навіть Болівія. Утім, незмінним залишається факт: перші артефакти вже підняті й дають уявлення про масштаби багатства корабля.

Окрім золотих монет, серед виявлених предметів — уламки тонкого фарфору та велика гармата, схожа на ті, що можна побачити у стрічці «Пірати Карибського моря». Усі знахідки стали частиною масштабного наукового проєкту, який триває неподалік узбережжя Картахени в Колумбії.

Від 2024 року уряд цієї країни впроваджує програму «До серця Сан-Хосе», мета якої — детально дослідити історію та корабель, що став легендою. Разом із ученими та морськими археологами використовуються дистанційно керовані підводні апарати, які спускалися на значні глибини та виявили перші золоті монети. Після цього розпочалися роботи з вилучення та аналізу історичних об’єктів.

Монети, які вдалося знайти, виявилися макукінами — вручну карбованими грошима, що застосовувалися в іспанських колоніях Америки з XVI до середини XVIII століття. Для їхнього вивчення науковці застосують низку методик, щоб встановити точні часові рамки та технологію виготовлення. Це дозволить краще зрозуміти торговельні маршрути та економічні процеси колоніальної доби.

Золоті монети / Фото: Ministerio de Cultura de Colombia

Дослідники припускають, що ці предмети можуть допомогти встановити і причини затоплення корабля. Хоча загальновідомо, що «Сан-Хосе» був знищений унаслідок атаки британського флоту, точний спосіб — і досі предмет дискусій. Одна з версій передбачає, що гарматне ядро пробило корпус і влучило у пороховий погріб, спричинивши миттєвий вибух. Але цю гіпотезу поки що не доведено.

Міністр культури, мистецтв і знань Колумбії наголосив: «Ця історична подія демонструє зміцнення технічних, професійних і технологічних можливостей колумбійської держави щодо захисту та просування підводної культурної спадщини як частини колумбійської ідентичності та історії».

Поки що точна вартість скарбу лишається невідомою. Утім, дослідники вже з’ясували, що на багатьох монетах, знайдених на перших етапах робіт, викарбувана літера «L», що означає походження з Ліми. Інші позначення свідчать, що вони були виготовлені 1707 року.

