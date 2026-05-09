На дні озера виявили місто затонулих кораблів

Багато суден були навмисно затоплені

На дні озера Юніон, США, виявили близько 100 кораблів, що затонули.

Про це повідомляє Fox News.

Фахівець із підводної робототехніки Філ Паризі описав дно Юніона як справжнє місто-примару. За його словами, на глибині восьми метрів там зникає рослинність і майже немає морської фауни. Паризі впевнений, що дно заповнене уламками кораблів, що постражадли під час аварії.

Експерт пояснив, що унікальність міського озера полягає в тому, що воно є досить мілким. Однак це не завадило сотні кораблів затонути у ньому.

Для своїх досліджень він використовує керовані апарати. Він пояснив, що в озері дуже брудна вода, щоб його могли ефективно вивчати аквалангісти.

Нагадаємо, археологи дізналися нові подробиці про технології будівництва та ремонту кораблів у часи Римської республіки завдяки дослідженню уламків судна, яке затонуло близько 2200 років тому біля узбережжя сучасної Хорватії. Неочікувано головною знахідкою для науковців став не вантаж корабля, а його гідроізоляційне покриття, у якому збереглися частинки пилку.

