На дні Середземного моря ізраїльські водолази знайшли меч хрестоносців, якому майже тисяча років

На дні Середземного моря ізраїльські водолази знайшли меч хрестоносців, якому майже тисяча років

Помітили його, коли навчали молодих дайверів пірнати.

Відгомін з минулого. Неподалік Хайфи на дні Середземного моря ізраїльські водолази знайшли меч хрестоносців, якому майже тисяча років.

Про це розповіли в ефірі ТСН.Ранок 19 жовтня.

Кажуть, ця знахідка просто неймовірне везіння. Помітили його випадково, коли навчали молодих дайверів пірнати. Й саме один із них звернув увагу на меч. Довжина його близько метра. Наразі він увесь укритий товстелезним шаром піску та ракушок.

Учені сподіваються, що під цим шаром ховаються емблеми й можливо навіть ім'я власника. Обіцяють після усіх досліджень виставити меч на огляд у місцевому музеї.

Новини світу: на дні Середземного моря ізраїльські водолази знайшли меч хрестоносців, якому майже тисяча років

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