Помітили його, коли навчали молодих дайверів пірнати.
Відгомін з минулого. Неподалік Хайфи на дні Середземного моря ізраїльські водолази знайшли меч хрестоносців, якому майже тисяча років.
Про це розповіли в ефірі ТСН.Ранок 19 жовтня.
Кажуть, ця знахідка просто неймовірне везіння. Помітили його випадково, коли навчали молодих дайверів пірнати. Й саме один із них звернув увагу на меч. Довжина його близько метра. Наразі він увесь укритий товстелезним шаром піску та ракушок.
Учені сподіваються, що під цим шаром ховаються емблеми й можливо навіть ім'я власника. Обіцяють після усіх досліджень виставити меч на огляд у місцевому музеї.