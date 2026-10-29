На Донеччині у першому ж своєму бою загинув завербований Росією індонезієць: що про нього відомо

Громадянин Індонезії Тауфік Мухаммад / © Головне управління розвідки Міністерства оборони України

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Громадянин Індонезії Тауфік Мухаммад, завербований до російської окупаційної армії, загинув під час першого бою на Донеччині. Перед поїздкою до Росії він працював таксистом у Джакарті.

Про це повідомили в ГУР.

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За даними української розвідки, Тауфік Мухаммад народився 22 травня 1978 року в місті Соронґ. До від’їзду в росію він мешкав у Сурабаї на острові Ява. В Індонезії чоловік працював таксистом у Джакарті, а також менеджером в аграрній компанії. Крім того, він мав досвід роботи у США та володів англійською мовою.

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Російські рекрутери знайшли індонезійця після того, як він надіслав резюме у пошуках роботи. Ймовірно, чоловік повірив обіцянкам легкого заробітку та вирушив до Москви.

19 квітня 2026 року Мухаммад підписав контракт із російськими окупаційними військами в підмосковному Корольові. Контракт передбачав один рік служби. Після цього іноземця призначили кулеметником і відправили до навчального центру під Воронежем. Там він пробув лише півтора тижня, а вже на початку травня його перекинули на тимчасово окуповану територію України.

Документи загиблого індонезійця / © Головне управління розвідки Міністерства оборони України

За інформацією ГУР, найманець загинув під час першого бою. Це сталося під час спроби російських військ просунутися від населеного пункту Зелена Долина на Донеччині в напрямку Новоселівки та Дробишевого.

Раніше ми писали про те, що Росія продовжує масово набирати іноземців на війну, зокрема й індонезійців, через брак людей на фронті. Влада РФ намагається приховати внутрішні проблеми, адже через невдоволення економікою та нову мобілізацію росіяни все менше хочуть йти воювати добровільно.

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