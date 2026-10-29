- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 293
- Час на прочитання
- 2 хв
На Донеччині у першому ж своєму бою загинув завербований Росією індонезієць: що про нього відомо
За даними української розвідки, таксиста зі Джакарти могли завербувати через оголошення про пошук роботи.
Громадянин Індонезії Тауфік Мухаммад, завербований до російської окупаційної армії, загинув під час першого бою на Донеччині. Перед поїздкою до Росії він працював таксистом у Джакарті.
Про це повідомили в ГУР.
За даними української розвідки, Тауфік Мухаммад народився 22 травня 1978 року в місті Соронґ. До від’їзду в росію він мешкав у Сурабаї на острові Ява. В Індонезії чоловік працював таксистом у Джакарті, а також менеджером в аграрній компанії. Крім того, він мав досвід роботи у США та володів англійською мовою.
Російські рекрутери знайшли індонезійця після того, як він надіслав резюме у пошуках роботи. Ймовірно, чоловік повірив обіцянкам легкого заробітку та вирушив до Москви.
19 квітня 2026 року Мухаммад підписав контракт із російськими окупаційними військами в підмосковному Корольові. Контракт передбачав один рік служби. Після цього іноземця призначили кулеметником і відправили до навчального центру під Воронежем. Там він пробув лише півтора тижня, а вже на початку травня його перекинули на тимчасово окуповану територію України.
За інформацією ГУР, найманець загинув під час першого бою. Це сталося під час спроби російських військ просунутися від населеного пункту Зелена Долина на Донеччині в напрямку Новоселівки та Дробишевого.
Раніше ми писали про те, що Росія продовжує масово набирати іноземців на війну, зокрема й індонезійців, через брак людей на фронті. Влада РФ намагається приховати внутрішні проблеми, адже через невдоволення економікою та нову мобілізацію росіяни все менше хочуть йти воювати добровільно.