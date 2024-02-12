На дорогах Польщі помітили багато колон військової техніки НАТО: що відбувається

Польські військові наголошують, що навчання "є оборонними і не спрямовані проти жодної країни".

У лютому у рамках навчань " НАТО – Steadfast Defender-24" н а дорогах Польщі буде посилений рух військової техніки.

Про це інформує Генштаб Війська Польського.

"У рамках навчань із середини лютого до кінця травня військова техніка рухатиметься практично в усіх воєводствах, автошляхами, швидкісними та національними дорогами. Пересування колон також будуть використовуватися як тренувальний елемент, серед іншого - відпрацювання прийому та перекидання сил союзників, координації транскордонної діяльності та взаємодії з країнами перебування", - сказано у заяві.

Тим часом RMF24 пише, що військова техніка буде пересуватися на дорогах Польщі від 12 лютого.

У відомстві зазначають, що військові к олони супроводжуватимуть та охоронятимуть військова поліція та підрозділи контролю дорожнього руху Війська Польського у співпраці з поліцією.

" Також ми закликаємо до захисту інформації, не публікувати інформацію та фото, які демонструють пересування військька та їх дислокацію, дати та час військових колон, дані про вильоти та посадки військової авіації. Будь-які непродумані дії в мережі Інтернет, публікація фотографій, на яких зображено важливі військові об’єкти, установки та пристрої, можуть мати негативні наслідки для системи безпеки та оборони", - наголосили у польському Генштабі.

Там підкреслили, що ці навчання "є оборонними і не спрямовані проти жодної країни".

Нагадаємо, за даними розвідки Данії, Росія має намір використати свою військову міць, щоб "кинути виклик країнам НАТО".

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