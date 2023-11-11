На дві проросійські країни чекає зміна режиму: західний політолог описав Європу після закінчення війни

У разі перемоги України буде зовсім інша Європа із іншими "центрами політичної гравітації".

Таку думку висловив політолог, професор україністики Університетського коледжу Лондона Ендрю Вілсон в ефірі телемарфону у суботу, 11 листопада.

"Гадаю, ми бачимо кінець пострадянського простору. Народам треба визначатися, чи продовжувати існування разом з Росією під впливом спадку СРСР. Україна зараз досить швидко відмежовується цього, як і деякі інші країни, тому що і м’яка, і жорстка сила Росії нині дуже зменшилася. І ми вже бачимо – Азербайджан вже цим скористався. Після війни ж Україна матиме найбільший вплив у західній частині пострадянського простору і вона буде найважливішім гравцем між Балтикою та Чорним морем", - сказав він.

На його думку, після перемоги України зміниться режим у Білорусі та Грузії, а Молдова може вступити у ЄС та НАТО.

"Наслідки для Європи в цілому теж залежатимуть від того, як завершиться війна. Україна може стати частиною поясу важкоозброєних держав – високі видатки на військо, великі армії, як у Польщі, і запити європейської політики щодо безпеки будуть значно вищими. Щодо України і Молдови, думаю, вони завершать свій шлях вступу до ЄС і до НАТО", - вважає політолог.

Нагадаємо, раніше полковника ЗСУ Роман Світан спрогнозував, коли закінчиться війна в Україні.

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