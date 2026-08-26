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На двох пляжах Болгарії знайшли уламки безпілотників: перші деталі
Болгарські військові вилучили та досліджують уламки невідомих БпЛА, які викинуло на пляжі біля Варни
На двох болгарських пляжах неподалік Варни вранці 26 серпня відпочивальники натрапили на частини двох безпілотників. Походження дронів поки залишається загадкою.
Про це повідомляє Novinite.
На пляжі Кабакум у Болгарії люди натрапили на уламок дрона приблизно 2 м завширшки та 1,5 ме завдовжки. Його оглянула спеціальна команда Військово-морських сил країни, яка доправила знахідку на військово-морську базу у Варні для подальшого дослідження.
Як поінформували у Міністерстві оборони Болгарії, вибухівки в уламку безпілотника не виявили.
Окрім того, на пляжі Паша Дере неподалік Варни знайшли частини ще одного дрона.
Наразі болгарська влада не з’ясувала, чи пов’язані ці два випадки між собою, а також чи мають знайдені апарати спільне походження або однакове призначення.
Нагадаємо, 26 серпня на румунському курорті Олімп на пляж винесло уламок дрона з вибухівкою, через що туристів терміново евакуювали, а територію оточили. Небезпечну частину знищили контрольованим підривом просто на пляжі, решту уламків залишили для дослідження.