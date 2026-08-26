На двох пляжах Болгарії знайшли уламки безпілотників: перші деталі

Уламки дрона на болгарському пляжі / © novinite.com

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На двох болгарських пляжах неподалік Варни вранці 26 серпня відпочивальники натрапили на частини двох безпілотників. Походження дронів поки залишається загадкою.

Про це повідомляє Novinite.

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На пляжі Кабакум у Болгарії люди натрапили на уламок дрона приблизно 2 м завширшки та 1,5 ме завдовжки. Його оглянула спеціальна команда Військово-морських сил країни, яка доправила знахідку на військово-морську базу у Варні для подальшого дослідження.

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Як поінформували у Міністерстві оборони Болгарії, вибухівки в уламку безпілотника не виявили.

Окрім того, на пляжі Паша Дере неподалік Варни знайшли частини ще одного дрона.

Наразі болгарська влада не з’ясувала, чи пов’язані ці два випадки між собою, а також чи мають знайдені апарати спільне походження або однакове призначення.

Нагадаємо, 26 серпня на румунському курорті Олімп на пляж винесло уламок дрона з вибухівкою, через що туристів терміново евакуювали, а територію оточили. Небезпечну частину знищили контрольованим підривом просто на пляжі, решту уламків залишили для дослідження.

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