На двох стільцях: Фіцо їде до Львова і паралельно розморожує співпрацю з Путіним

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо / © Associated Press

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У Львові відбудуться міжурядові консультації України та Словаччини. Ця подія запланована на 5 листопада Водночас Братислава готує засідання спільної економічної комісії з Росією, перше за п’ять років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо на комітеті парламенту з європейських справ, який наводить euBrief.

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Зустріч у Львові: що обговорюватимуть уряди України та Словаччини

Серед головних тем зустрічі Фіцо назвав:

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проєкти гуманітарної допомоги;

відновлення пунктів пропуску на кордоні;

відкриття школи для українських дітей у Братиславі.

Це будуть четверті міжурядові консультації за час роботи уряду Фіцо. Попередні відбулися в Кошицях у жовтні 2025 року, біля Ужгорода в жовтні 2024 року та в Михайлівцях у квітні 2024 року. Львів стане найвіддаленішою точкою, куди словацький прем’єр приїжджав під час війни.

«Політика на всі боки»: Братислава розморожує зв’язки з Кремлем

Свою позицію Фіцо пояснив «політикою на всі чотири сторони світу».

«Щоб не було жодних несподіванок, 25-го відбудеться і спільна господарська комісія з Російською Федерацією», — заявив він.

Подробиць прем’єр не навів. Про відновлення комісії він домовився з російським диктатором Володимиром Путіним у травні 2025 року в Москві, на святкуванні річниці завершення Другої світової. Фіцо тоді був єдиним лідером країни ЄС на цих урочистостях.

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Влітку міністр закордонних справ Юрай Бланар провів підготовчі онлайн-переговори з російським міністром науки Валерієм Фальковим. Той перебуває під санкціями ЄС.

Комісія працювала з 1993 року. Останнє засідання пройшло в листопаді 2021 року, після повномасштабного вторгнення Росії її роботу заморозили.

Опозиція різко розкритикувала рішення ще в серпні. Про відновлення комісії оголосили напередодні річниці радянської окупації Чехословаччини і в день, коли російська атака вбила в Україні щонайменше 13 людей.

«Я не знаю, від чийого імені вони це роблять, але мене лякає вже повна втрата зв’язку з реальністю», — сказав колишній міністр закордонних справ Іван Корчок.

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Проти співпраці з Москвою під час війни виступає і партія «Голос», що входить до правлячої коаліції.

Фінансовий нейтралітет

Фіцо також заявив, що ЄС готує для України новий кредит. Словаччина не блокуватиме його, але й не братиме в ньому участі, як і у випадку з попереднім кредитом на 90 млрд євро.

Ці гроші Україна отримала навесні після тривалих затримок. За попередніми оцінками, без них країна могла стати неплатоспроможною на початку квітня.

Викрадення дітей

Наприкінці вересня Словаччина стала єдиною країною ЄС, яка не підписала Торонтське зобов’язання Міжнародної коаліції за повернення українських дітей. Документ має допомогти повернути дітей, яких Росія примусово вивезла.

Причин уряд не пояснює. У МЗС Словаччини запевнили, що стежать за роботою коаліції як спостерігачі й допомагають українським дітям іншими способами.

На комітеті опозиція знову закликала уряд приєднатися до ініціативи. Однак коаліційні депутати за пропозицією Яна Мажгута з партії Фіцо «Курс-СД» прибрали це питання з порядку денного. Сам Фіцо позицію Братислави так і не пояснив.

Скандальні заяви та загроза дострокових виборів у Словаччині

Словацький прем’єр Фіцо давно відзначився симпатіями до Кремля. Він публічно радив Володимиру Зеленському самостійно виходити на прямий контакт із Путіним для початку мирного діалогу.

Водночас власне становище Фіцо у Словаччині стрімко погіршується. Через розкол у владній коаліції, спровокований звільненням віцепрем’єра та очільника Міндовкілля Томаша Тараби, наприкінці вересня у Братиславі активно заговорили про ймовірність дострокових парламентських виборів.

Раніше повідомлялося, що прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що не хоче участі своєї країни у військовому конфлікті в разі застосування статті 5 Північноатлантичного договору.

Ми раніше інформували, що прем’єр Словаччини вважає, що західні політки прагнуть спровокувати конфлікт НАТО з Росією у разі поразки України на полі бою.

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