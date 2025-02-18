На екстреному саміті у Парижі країни Європи погодились збільшити витрати на оборону — Туск

В Європі усвідомили всю небезпеку і необхідність збільшити витрати на оборону.

Під час екстренного засідання європейських лідерів у Парижі було досягнуто угоди, згідно з якою буде збільшено витрати на оборону шляхом змін фіскальних правил в Євросоюзі.

Про це повідомив премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск, інформує агентство РАР.

Туск заявив, що в Європі усвідомили всю небезпеку і необхідність збільшити витрати на оборону.

"І не потрібно дратуватися, якщо американський союзник каже: витрачайте більше, будьте сильнішими і стійкішими", - заявив Туск.

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Польский премʼєр заявив, що на зустрічі у Парижі всі сторони висловили впевненість в тому, що Європа зможе ефективно підтримати Україну в збереженні її суверенітету, "якщо ми зможемо дійсно ефективно захистити себе від загроз як Європа, а наразі це не так".

"(Ми отримали. – ред.) дуже важливе підтвердження, особливо для нас дуже важливе, що витрати на оборону більше не будуть розглядатися як надмірні витрати, тому нам не буде загрожувати процедура надмірного дефіциту", – анонсував Туск.

Премʼєр-міністр Польщі назвав це "дуже серйозною поступкою логіці, про яку Польща говорила протягом багатьох місяців", і додав, що збільшення витрат на оборону має бути втілене і на рівні окремих країн-членів, так і на рівні Євросоюзу.

Раніше повідомлялося, що лідери країн Європи на саміті 17 лютого у столиці Франції висловили застереження до Києва щодо небезпеки заморожування бойових дій на фронті без укладання мирної угоди.

Ми раніше інформували, що президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову зі своїм французьким колегою Емманюелем Макроном.

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