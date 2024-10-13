На Евересті виявили ногу альпініста, який зник 100 років тому

Команда альпіністів натрапила на черевик у розталому льоду. Ймовірно, він належав Ендрю Коміну "Сенді" Ірвіну, який зник під час спроби піднятися на Еверест у червні 1924 року з напарником Джорджем Мелорі.

Про це передає BBC.

Ця знахідка може допомогти вирішити одну з найбільших таємниць альпінізму — чи вдалося Ірвіну й Мелорі стати першими людьми, які підкорили Еверест. Наразі цей титул мають Едмунд Гілларі та Тенцінг Норгей, що здолали найвищу вершину світу за 29 років після цього.

Про знайдений черевик сповістили внучату племінницю Ендрю Джулі Саммерс. Вона розповіла, що родина втратила будь-яку надію на те, що сліди чоловіка колись виявлять. Роками багато людей розшукували тіло Ірвіна, на той момент 22-річного хлопця, який носив з собою камеру з непроявленою плівкою всередині. На ній, можливо, є фото з вершини.

Востаннє Ірвіна та Мелорі бачили живими 8 червня 1924 року, коли вони вирушали на Еверест. Тіло Мелорі виявив американський альпініст 1999 року.

Єдиний спосіб дізнатися, чи дійсно ці двоє альпіністів першими у світі підкорили Еверест, це знайти фотокамеру і фото з доказами на ній.

Нагадаємо, з Евересту прибрали чотири тіла, скелет та 11 тонн сміття. Солдати витратили на це 55 днів.

Читайте також: