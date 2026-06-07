Поліція США / © Associated Press

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У місті Толідо, штат Огайо, сталася стрілянина на фестивалі Old West End Festival, внаслідок чого 12 осіб отримали поранення. Постраждалих уже доставили до лікарень.

Про це повідомляє BBC.

За повідомленням поліції, правоохоронці оперативно прибули на місце події. Наразі триває розшук підозрюваного чи підозрюваних. За попередніми даними місцевих правоохоронців, стрілянину могли відкрити двоє людей, які, можливо, стріляли один в одного.

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За останніми даними, 12 людей отримали вогнепальні поранення, двоє з постраждалих перебувають у критичному стані.

Правоохоронці працюють над встановленням обставин події та мотивів нападника або нападників.

Очевидці розповіли, що під час інциденту почули серію пострілів. За їхніми словами, пролунало щонайменше 10 пострілів, після чого серед людей поширилася паніка.

Old West End Festival - це щорічний дводенний захід, який відбувається в історичному районі Толідо, де розташований один із найбільших у США кварталів вікторіанських будинків. Фестиваль мав стартувати вранці 7 червня парадом, а також супроводжуватися живою музикою та ярмарком з частуванням.

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Нагадаємо, у Сан-Дієго сталася стрілянина в Ісламському центрі, внаслідок якої загинули щонайменше троє людей. Поліція заявила, що напад розглядають як можливий злочин на ґрунті ненависті.

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