На Філіппінах через аномальну спеку висохла дамба: показалися руїни давнього міста

Поява руїн привабила туристів до міста, розташованого на північ від столиці Маніли.

На Філіппінах, на півночі від столиці Маніли, через спеку частково висохла дамба, відкривши руїни давнього міста Пантабанган. Його спеціально затопили в 1970-х, щоб створити водосховище.

Про це пише ВВС.

Місто інколи виринає з-під води в край суху і спекотну погоду — це неабияк приваблює туристів. Інженер державного агентства, яке експлуатує греблі країни, Марлон Паладін заявив, що наразі закінчився найдовший після будівництва дамби період, коли місто перебувало під водою.

За офіційними даними, рівень води в регіоні вже впав майже на 50 метрів від звичайного рівня - 221 метр.

Крім того, аномальна спека порушила повсякденне життя мільйонів філіппінців: школи закрили, а офісним працівникам порадили залишатися вдома.

"У травні ми очікуємо більше призупинень занять через спеку. Ми спостерігаємо середню температуру понад +52 ℃, тож ви можете собі уявити, яким стресом це може бути для учнів", — сказав Ксерсес Кастро, радник з питань початкової освіти філіппінської організації "Врятуйте дітей".

Нагадаємо, низький рівень води на Дунаї дозволив виявити затонулі німецькі кораблі часів Другої світової війни на ділянці річки поблизу сербського портового міста Прахово.

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