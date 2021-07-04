На Філіппінах назвали першу кількість жертв падіння військового літака

Загалом на борту перебували 85 осіб.

Під час падіння військового літака С-130 на Філіппінах загинули щонайменше 17 людей. Загалом на борту перебували 85 осіб, 40 із них вижили. Нині тривають пошуково-рятувальні роботи.

Авіатроща сталася на півдні країни в Барангаї. У військовому командуванні Філіппін кажуть, що літак пропустив злітно-посадкову смугу і впав. Що стало причиною трагедії, поки що невідомо.

BREAKING: PH MILITARY PLANE CARRYING 85 PEOPLE CRASHES



A military plane carrying at least 85 people crashed in the southern Philippines on Sunday, the armed forces chief said. (Photos courtesy of Pondohan TV) | via @AFP pic.twitter.com/yGUkyNptl7 — The Philippine Star (@PhilippineStar) July 4, 2021

Нагадаємо, у Болгарії під час військових навчань винищувач ВПС МіГ-29 впав у Чорне море.

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