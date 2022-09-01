На Філіппінах релігійні фанатики спалили 84-річну бабусю для очищення від гріхів

До жахливого ритуалу своїх родичів підбурив 20-річний “гуру”, який стверджував, що у нього вселився дух засновника Філіппінської асоціації благодійних місіонерів.

На Філіппінах одинадцять членів однієї родини, які є послідовниками місцевого релігійного культу, кинули в багаття бабусю для проведення ритуалу очищення від гріхів.

Про це повідомляє видання Rappler.

Члени однієї сім'ї із села Баліваган, провінція Східний Місаміс, на чолі з 20-річним лідером культу Крісанто Ерсильєю спалили 84-річну Теофілу Камоньяй.

Молодий чоловік оголосив себе гуру, в якого вселився дух засновника Філіппінської асоціації благодійних місіонерів Томаса Еугеніо. Релігійний діяч, який помер у 2004 році, заявляв, що є втіленням Святого Духа.

Сусіди, які стали свідками цього знущання, прибігли на місце злочину та зупинили ритуал. Вони доправили постраждалу до лікарні, де вона пізніше померла від численних опіків.

Поліція заарештувала сімох підозрюваних, включаючи самого Ерсилью. Ще чотири члени культу залишаються на волі.

Правоохоронці заявили, що ще ніколи не стикалися ні з чим подібним. “У такі злочини важко повірити. Одинадцять родичів, у тому числі діти та онуки старенької, брали участь у ритуалі”, - сказав слідчий Роберт Джон Гальдо.

За даними слідчих, Ерсилья підмовив родичів, які були послідовниками культу, кинути його бабусю у вогонь, який вони розпалили після того, як він побив її за “великі гріхи”. Ерсільї та іншим підозрюваним буде пред'явлено звинувачення у вбивстві.

Нагадаємо, раніше у нігерійському штаті Огун в Абеокуті четверо хлопців убили, а потім обезголовили дівчину. Все для того, щоб використовувати її для проведення ритуалу із залучення грошей.

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