На Філіппінах розбився військовий літак: кількість жертв істотно зросла, п'ятьох солдатів шукають

Майже 50 військовослужбовців врятували з місця аварії літака на Філіппінах.

У результаті падіння військового літака С-130 на Філіппінах загинули щонайменше 45 людей. Раніше було відомо про 29 жертв і 50 постраждалих.

Про це повідомляє CNN в Twitter.

"За даними Міністерства національної оборони, кількість загиблих в результаті падіння військового літака в місті Сулу зросла до 45 (42 військовослужбовців, 3 цивільних особи). П'ять солдатів як і раніше числяться зниклими без вісти", - йдеться в повідомленні.

Водночас телеканал уточнює, що за інформацією відомства, з 49 військовослужбовців, яких врятували з місця аварії, 32 - госпіталізували до міста Замбоанга для надання медичної допомоги.

Нагадаємо, авіакатастрофа сталася в неділю, 4 липня, вранці за місцевим часом. У військовому командуванні Філіппін кажуть, що літак пропустив злітно-посадкову смугу і впав. Що стало причиною трагедії, поки що невідомо. Спочатку повідомлялося, що на борту перебувало щонайменше 85 людей, потім - понад 90.

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