На Філіппінах розбився військовий літак: кількість жертв зростає

49 військовослужбовців отримали поранення різного ступеня тяжкості.
За даними міністерства оборони, в результаті аварії військово-транспортного літака ВПС Філіппін С-130 загинули 47 осіб. Загалом на борту перебувало 96 осіб.
Про це заявив журналістам начальник штабу ЗС Філіппін Сіріліто Собехана, — пише "Інтерфакс".
За його словами, ще 49 військовослужбовців отримали поранення різного ступеня тяжкості.
Раніше повідомлялося про не менше 45 загиблих.
Нагадаємо, авіакатастрофа сталася в неділю, 4 липня, вранці за місцевим часом. У військовому командуванні Філіппін кажуть, що літак пропустив злітно-посадкову смугу і впав. Що стало причиною трагедії, поки невідомо. Спочатку повідомлялося, що на борту перебувало щонайменше 85 осіб, потім — понад 90.