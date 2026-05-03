На Філіппінах прокинувся небезпечний вулкан: лава тече трьома ярами

Потоки лави зафіксовані у трьох ярах / © Associated Press

Вулкан Майон у філіппінській провінції Албай 3 травня підвищив активність до 3-го рівня небезпеки. Лава тече трьома ярами, фіксуються викиди попелу і слабка стромболіанська активність.

Про це пише Bloomberg.

Через посилення активності вулкана було запроваджено 3-й рівень тривоги за п’ятибальною шкалою. Фахівці Інституту вулканології зафіксували «стромболіанську активність» та короткочасні виверження лави, попередивши населення про загрозу зсувів ґрунту та небезпеку лавових потоків.

Наразі понад 1500 сімей перебувають у спеціальних евакуаційних центрах, а влада суворо рекомендує залишатися за межами шестикілометрової зони відчуження. У провінції Албай кілька міст опинилися під шаром густого попелу, що спричинило серйозні збої в русі транспорту.

Майон, відомий своєю майже ідеальню конічною формою, є одним із найактивніших вулканів країни та популярним туристичним об’єктом, проте зараз він становить пряму загрозу для життів місцевого населення.

Раніше повідомлялося, що супутники зафіксували незвичні зміни біля вулкану Тафтан на південному сході Ірану, який вважався сплячим сотні тисяч років. За останні місяці його вершина піднялася на кілька сантиметрів, що свідчить про накопичення тиску під землею.

