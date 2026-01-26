На Філіппінах затонув пором з сотнями людей: що відомо про їхню долю

На місці події триває рятувальна операція / © Associated Press

На півдні Філіппін трапилася аварія у морі, внаслідок якої пором, на якому перебувало 350 осіб, перекинувся та затонув. Влада заявляє про велику кількість загиблих та зниклих безвісти.

Про це повідомляє CNN.

До рятувальної операції залучені сили берегової охорони, військово-морського флоту, а також приватні рибальські човни. Операція супроводжувалася пошуками і з неба: було залучено літак спостереження та ВПС Black Hawk.

За попередньою інформацією берегової охорони, аварія могла трапитися через технічні несправності судна. Через це воно швидко вийшло з ладу й затонуло.

Як пише Associated Press, рятувальники врятували щонайменше 316 пасажирів, однак 15 людей загинули.

«На борту перебував офіцер берегової охорони з безпеки, і саме він першим зателефонував і повідомив нас, щоб ми направили рятувальні судна», — сказав командир берегової охорони Ромель Дуа і додав, що офіцер вижив.

Зазначимо, морські аварії на Філіппінах трапляються досить часто через сильні шторми та поганий стан суден. Також причиною є перевантаження і нерівномірне дотримання правил безпеки, особливо у віддалених провінціях.

Онією з наймасштабніших катастроф стала трагедія порома «Дона Паз» у грудні 1987 року, коли він зіткнувся з танкером у центральній частині країни. Загинуло понад 4300 людей, що зробило цю аварію найбільшою морською катастрофою в мирний час у світі.