На Флориду обрушився ураган Ієн: люди в затоплених будинках благають про допомогу

На американський штат Флорида обрушився один із найнебезпечніших штормів за останні роки. Через негоду понад 2 млн людей залишилися без світла.

Американці розміщують повідомлення в соцмережах, благаючи про порятунок. Екстрені служби майже не справляються з повідомленнями від людей, які застрягли в затоплених будинках.

Про це повідомляє Associated Press.

Національний центр ураганів попередив, що у Флориді - катастрофічні штормові хвилі, вітри та повені. За даними експертів, у центральній та північно-східній Флориді очікується від 30 до 45 сантиметрів опадів, а в деяких місцях - до 60 см. Висота морських хвиль може перевищувати п'ять метрів на узбережжі.

Метеоролог телеканалу Weather Channel сказав, що за останні 30 років він не бачив нічого подібного до сьогоднішнього дня.

Через негоду понад 2 млн людей залишилися без світла. Комунальна компанія Florida Power and Light попередила жителів, що слід готуватися, що впродовж кількох днів світла не буде.

The town of Fort Myers Beach was almost submerged by floodwaters, and some homes could be seen floating downstream, along with cars after Hurricane Ian made its way through Florida



https://t.co/Mz5QbV3i5k pic.twitter.com/9TvG3vuvVK — Sky News (@SkyNews) September 29, 2022

The Guardian повідомила, що біля узбережжя Флориди тривають пошуки понад 20 осіб після того, як затонув човен з мігрантами з Куби. Декількох пасажирів вдалося врятувати.

Телеканал Fox News зазначив, що ураган Ієн можна порівняти з найсильнішим штормом, що коли-небудь вирував на західному узбережжі Флориди. Швидкість поривів вітру аналогічна тій, яка була зафіксована під час урагану Чарлі 2004 року.

Нагадаємо, потужний шторм та ураганний вітер, який прийшов із північного узбережжя Середземного моря, наробив біди у південних провінціях Австрії.

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