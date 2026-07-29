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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
817
Час на прочитання
2 хв

"На фронт к**во": у Польщі роботодавець зробив несподівану заяву про свого працівника, який напав на українців

У Польщі звільнили з роботи чоловіка, який накинувся на двох українців.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Поляк, який накинувся на українців

Поляк, який накинувся на українців / © із соцмереж

Поляк з будівельної бригади складу Lidl поблизу Скавіни напав на двох громадян України з іншої компанії. Він обзивав їх, а потім перейшов до фізичного насильства. Роботодавець звільнив нападника.

Про це пише польське видання onet.pl.

У Мережі опублікували відео, як агресивний поляк чіпляється та нападає на українців. Він викрикує «на фронт, к**во» та «ви ку**ви за**бали, українські к**ви». Потерпілі просять чоловіка припинити напад та не відповідають йому.

Нападник був одягнений у жилет із написом «Grupa Stadnicki», що помітили багато користувачів Інтернету. Виявилося, що злочинцем був працівник цього виробника промислових захисних щитів та сталевих бар’єрів з Олави, що в Нижньосілезькому воєводстві.

«Ми негайно відреагували на ці записи, наскільки це було можливо — сьогодні ми звільнили цього співробітника. Я навіть не слухав його пояснень. Така поведінка тут абсолютно неприпустима. Агресивні особи не можуть представляти компанію», — заявив член правління Stadnicki Group Лукаш Стадницький.

Напади на українців у Польщі

Останнім часом у Польщі стало більше інцидентів із нападами на українців.

Раніше агресині поляки побили молоду пару з України через зауваження про чергу, почувши її український акцент.

На початку липня у Плоцьку дорослий поляк напав на двох українських підлітків в автобусі через те, що вони розмовляли між собою рідною мовою.

Також український дослідник розповів, як йому погрожують агресивні поляки через історичні дослідження.

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Дата публікації
Кількість переглядів
817
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