"На фронт": у Польщі вчитель розпалив ненависть до українських дітей – їх побили інші учні

У Польщі вчитель цькував українців, а потім їх жорстоко побили учні-поляки.

У Польщі вчитель принижував українських школярів, після чого їх побили польські учні

У польському місті Слупськ вчитель називав учнів з України «покидьками» та нацьковував на них інших дітей, після чого українців жорстко побили.

Про це пише польське видання Onet.

Вчитель цькував українців і заохочував учнів-поляків робити те саме

«Вчитель називав дітей з України покидьками та стверджував, що вони не складуть його предмет, бо вони українці», — каже адвокат Давід Денерт, з яким зв’язався батько одного з постраждалих учнів.

За словами юриста, слова вчителя-шовініста записані на відео. Деякі з них опубліковані в інтернеті. На одному з роликів чути, як вчитель каже: «Наступного разу, коли ви складатимете іспит, ви точно не складете його, бо я вам доведу, хто такий поляк».

Також повідомлялося, що вчитель зі слупської будівельної школи зневажливо відгукувався про учнів українського походження, кажучи, що «українці користуються польськими послугами».

«Цей вчитель дуже неохоче спілкується з українськими учнями. До нього треба вжити дисциплінарних заходів. Така людина не повинна викладати, коли виявляє такі схильності. Вчителя треба відсторонити від дітей, яким він завдав шкоди», — вважає адвокат.

Що розповів батько одного з постраждалих українців

Журналісти поспілкувалися з одним із батьків постраждалого українського учня. У Слупському будівельному навчальному комплексі проходив курс, який відвідували учні з різних шкіл. У класі було двоє українців.

Один із польських учнів часто вмикав телефон під час уроків, відтворюючи звуки бомб і ракет, що падають, кажучи українцям: «Час ховатися». Українцям також надсилали інші образливі повідомлення. За словами батьків, вчитель ніяк не відреагував.

Навпаки, він сам нібито зневажливо відгукувався про українців. У якийсь момент один з українських учнів почав записувати коментарі вчителя. За словами одного з батьків, антиукраїнські заяви вчителя знайшли відгук у деяких польських учнів.

«Один з них підійшов до вчителя і сказав: „Ось чому я тебе поважаю“. Це справді сумно, бо вчитель повинен показувати приклад, а не сіяти зерна ненависті в свідомості молоді», — сказав батько про шовінізм не лише вчителя, а й молодих поляків.

Жорстоке побиття українців

Далі ситуація різко загострилася. Українських учнів побили після уроків. Нападниками були учні-поляки старших класів школи.

«Поведінка вчителя під час уроків заохочувала та дозволяла ксенофобську поведінку серед інших учнів», — зазначає адвокат.

За словами очевидців, двоє повнолітніх польських учнів напали на чотирьох підлітків з України.

Напад стався біля школи. Українські учні йшли до автобусної зупинки. За ними йшла група польських учнів, які нібито вигукували: «Українські к**ви» та «До біса Україну». До цієї групи також входив учень, який під час уроків програвав записи падіння бомб і ракет.

Якоїсь миті між групами школярів спалахнула суперечка.

Один з польських учнів дістав телефон і комусь зателефонував. Він крикнув: «Українці вже тут». Через мить зі школи вибігли двоє здоровезних хлопчаків. Пізніше виявилося, що це були дорослі учні школи. Вони жорстоко побили одного українця. Один тримав його, інший вдарив. В українця був зламаний ніс, і він був весь у крові. Побиття припинилося лише тоді, коли жінка-очевидиця почала кричати, що викликає поліцію.

«Один з нападників спочатку плюнув в обличчя одному з українських хлопців, сказавши: „На фронт, к**ва українська“, і почав бити його кулаками по обличчю. Другий нападник приєднався, і разом вони побили 16-річного хлопця. Інший учень українського походження отримав удар по потилиці, навіть не побачивши, хто його вдарив. Побиття також було зафіксовано на відеозаписі», — розповів юрист Давид Дехнерт.

Недбалість і бездіяльність польської поліції

За словами юриста, одна з матерів звернулася до поліції. Вона хотіла повідомити про напад, який стався перед школою. У відділку їй відмовили. Українка не здалася. Наступного дня вона прийшла до відділку поліції. Лише тоді поліцейські відреагували на повідомлення про напад біля школи. Повідомляється, що одна з жертв отримала перелом ключиці, водночас лікарі підозрюють, що інший юнак дістав струс мозку.

Нагадаємо, що це далеко не одиничний випадок булінгу та переслідування українських дітей у школах Польщі. Так, у польському місті Сідлець батьки вимагали не набирати до класів дітей з України.

Раніше українка розповіла, що коли її син грався у пісочниці на дитячому майданчику з маленькою дівчинкою-полькою, і її батько почув український акцент, він відвів її убік, сказавши: «Ти не гратимешся з цим українським хлопчиком».

Нагадаємо, що від 1 вересня 2024 року Польща зобов’язала всіх українських учнів на своїй території вчитися у польській школі. За словами нардепа Княжицького, ця вимога може загрожувати повною втратою цілого покоління українців.

