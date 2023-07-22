На фронті внаслідок обстрілу загинув російський військкор Журавльов: нові подробиці (фото)

За розповіддю українського журналіста, Журавльов від перших днів березня 2014 року розпалював у Донецьку війну та штурмував ОВА.

Український журналіст Денис Казанський стверджує, що ЗСУ "мінуснули" не просто військового кореспондента пропагандистського видання Ростислава Журавльова, а одного із тих, хто розпалював війну у Донецькій області у перші дні вторгнення Росії.

Про це він написав у себе на сторінці у телеграм-каналі.

"Ростислав Журавльов – звичайно ж ніякий не журналіст. Цей виродок від перших днів березня 2014 року розпалював у Донецьку війну, разом із Губарєвим (український колабораціоніст з Росією, сепаратист, підприємець, політичний та громадський діяч терористичного угруповання "ДНР" - ред.) штурмував Донецьку ОДА, а потім убивав та грабував мешканців Донбасу у складі однієї із озброєних банд "ЛНР".Добре його пам'ятаю. Це був один із перших "російських туристів", якого ідентифікували в Донецьку", - йдеться у його дописі.

Казанський розповів, що таких, як Журавльов, тоді надсилали з РФ, щоб "розпалити на Донбасі заворушення та насильство, оскільки місцеві були не готові до кровопролиття і поводилися досить пасивно та обережно".

Загибель на фронті російського військкора Роситислава Журавльова / Фото: фото: Денис Казанський

Загибель на фронті російського військкора Роситислава Журавльова / Фото: фото: Денис Казанський

Загибель на фронті російського військкора Роситислава Журавльова / Фото: фото: Денис Казанський

Загибель на фронті російського військкора Роситислава Журавльова / Фото: фото: Денис Казанський

Загибель на фронті російського військкора Роситислава Журавльова / Фото: фото: Денис Казанський

Загибель на фронті російського військкора Роситислава Журавльова / Фото: фото: Денис Казанський

Нагадаємо, 22 липня пропагандисти занили про поранення на фронті чотирьох так званих "журналістів", один із них від отримав ран помер. Це був військовий кореспондент пропагандистського видання РФ "РИА Новости", яке підтвердило його смерть. Також серед чотирьох поранених був фотокореспондент "РИА Новости" Костянтин Михальчевський. Він отримав поранення різного ступеня тяжкості, перебуває в лікарні на тимчасово окупованій території Запорізької області.