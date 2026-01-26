- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 355
- Час на прочитання
- 1 хв
На футбольному полі озброєні нападники розстріляли людей
У Мексиці після футбольного матчу озброєні нападники вбили 11 осіб. Мотив нападу наразі невідомий.
Після футбольного матчу в мексиканському місті Саламанка група озброєних нападників вбила 11 людей і поранила ще 12. Мотив нападу поки невідомий.
Про це пише Reuters.
Мер міста Сесар Прієто назвав інцидент серйозним соціальним колапсом.
«Цей випадок лише підсилює хвилю насильства, яка, на жаль, триває в нашому штаті, особливо в Саламанці. Злочинні угруповання намагаються захопити владу, але їм це не вдасться», — наголосив Прієто.
Представники генеральної прокуратури штату Гуанахуато повідомили про початок розслідування нападу. У заяві зазначено, що прокуратура координує роботу муніципальних, штатних і федеральних органів для посилення безпеки, захисту населення та пошуку ймовірних винуватців. Як пише Reuters, Гуанахуато вважається одним із найбільш небезпечних штатів Мексики.
Нагадаємо, в місті Хршібска у Чехії сталася стрілянина в будівлі міськради: поранено мера. Внаслідок інциденту загинуло двоє людей, ще шестеро були поранені. Нападник мав із собою три незаконні одиниці зброї. Наразі в поліції відкидають терористичний або екстремістський підтекст. Мотивом стрільця, ймовірно, були проблеми у стосунках, і він застрелився сам, розповіли правоохоронці.