ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
355
Час на прочитання
1 хв

На футбольному полі озброєні нападники розстріляли людей

У Мексиці після футбольного матчу озброєні нападники вбили 11 осіб. Мотив нападу наразі невідомий.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
У Мексиці сталася стрілянина

У Мексиці сталася стрілянина / © Associated Press

Після футбольного матчу в мексиканському місті Саламанка група озброєних нападників вбила 11 людей і поранила ще 12. Мотив нападу поки невідомий.

Про це пише Reuters.

Мер міста Сесар Прієто назвав інцидент серйозним соціальним колапсом.

«Цей випадок лише підсилює хвилю насильства, яка, на жаль, триває в нашому штаті, особливо в Саламанці. Злочинні угруповання намагаються захопити владу, але їм це не вдасться», — наголосив Прієто.

Представники генеральної прокуратури штату Гуанахуато повідомили про початок розслідування нападу. У заяві зазначено, що прокуратура координує роботу муніципальних, штатних і федеральних органів для посилення безпеки, захисту населення та пошуку ймовірних винуватців. Як пише Reuters, Гуанахуато вважається одним із найбільш небезпечних штатів Мексики.

Нагадаємо, в місті Хршібска у Чехії сталася стрілянина в будівлі міськради: поранено мера. Внаслідок інциденту загинуло двоє людей, ще шестеро були поранені. Нападник мав із собою три незаконні одиниці зброї. Наразі в поліції відкидають терористичний або екстремістський підтекст. Мотивом стрільця, ймовірно, були проблеми у стосунках, і він застрелився сам, розповіли правоохоронці.

Дата публікації
Кількість переглядів
355
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie