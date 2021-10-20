Біля берегів Іспанії "на гачок" потрапила гігантська риба-місяць: як виглядає монстр (шокувальне відео)

Фахівець зазначив, що ця риба стала рекордною в регіоні.

У тенета рибалок на початку жовтня поблизу берегів Сеути, що в Іспанії, потрапив вражаючий екземпляр риби-місяця. Величезна морська істота виявилася вагою понад 2 тонни, шириною 2,9 та довжиною 3,2 метра.

Про це повідомляє Then24.

"Ми намагалися поставити її на ваги, що вимірюють центнери, але вона виявилася надто важкою, – зазначив керівник лабораторії морської біології Севільського університету, морський біолог Енріке Остале, якому повідомили про особливу рибу.

Тож, вагу риби визначили за складом туші та у порівнянні з іншими виловами.

Слід зазначити, що цей вид риб є найважчим з усіх кісткових риб. Середні дорослі риби важать близько 1 тонни, а рекордний екземпляр, виловлений біля Сіднея, досягав маси 2 235 кілограмів. Вид поширений у тропічних та помірних водах всього світу. За зовнішнім виглядом нагадує голову риби із хвостом, зі сплощеним тілом, її висота разом із плавцями приблизно дорівнює її довжині.

Крім того, цей вид вважають вразливим і їсти його не можна.

Тому рибу потримали у камері, заповненій морською водою, до прибуття біологів. Потім рідкісний екземпляр на кілька хвилин підняли на палубу, щоб виміряти розміри тіла, визначити вагу та взяти зразок ДНК, та випустили у море.

Нагадаємо:

На одному із пляжів у штаті Орегон (США) вперше у цьому регіоні було виявлено червоно-помаранчеву рибу-опах, яку ще називають “місячною рибою”. Появу цієї рідкісної риби з тропічних широт учені пояснюють зміною клімату.

яку ще називають “місячною рибою”. Появу цієї рідкісної риби з тропічних широт учені пояснюють зміною клімату. Раніше американка Деббі Геддес спіймала рибу з двома ротами, і фото її улову стало вірусним у соціальних мережах.

з двома ротами, і фото її улову стало вірусним у соціальних мережах. Також у США на березі океану знайшли труп риби із зубами, які виглядають наче людські. Хоча вигляд риби може когось шокувати, але вона не є рідкісною. Archosargus probatocephalus не входить до списку загрозливих або вразливих Світового союзу охорони природи, і часто трапляється рибалкам. Хоч важко у це повірити з огляду на зовнішність риби, але вона відома своїм білим м'ясом і м'яким смаком.

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