На Гаваях прокинувся вулкан-гігант: тисячі туристів опинилися у пастці (відео)

Виверження вулкана Мауна-Лоа на Гаваях привабило багато туристів, однак невдовзі може заблокувати головну дорогу.

Про це пише Sky News.

У неділю, 27 листопада, розпочалося перше за 38 років виверження вулкана Мауна-Лоа. Спочатку воно було досить слабким, і багато людей прибули до міста Хило, щоб подивитися на гарні потоки лави.

Люди зайняли практично всі готелі на околицях і орендували гелікоптери для огляду з повітря. Поліція повідомила, що внаслідок кількох нещасних випадків сталося зіткнення двох автомобілів, внаслідок якого двоє людей було госпіталізовано з легкими травмами.

Однак за кілька днів розплавлена порода ринула на головну дорогу, яка сполучає західне та східне узбережжя острова Гаваї.

Вчені Геологічної служби США заявили, що у п'ятницю, 2 грудня, повільний потік лави протікав приблизно за 4,3 км від траси. Наступного тижня вона може перерізати проїжджу частину, змусивши водіїв шукати альтернативні маршрути у північній та південній частині Гаваїв, збільшуючи час на кілька годин.

Геологи з Гавайської вулканічної обсерваторії заявили, що якщо Мауна-Лоа слідуватиме історичним закономірностям, очікується, що виверження триватиме протягом одного-двох тижнів.

Мауна-Лоа — один з п'яти вулканів, які закриті Гавайськими островами в Тихому океані. Мовою гавайців Мауна-Лоа означає "Довга Гора". Мауна-Лоа – другий за обсягом з усіх вулканів на Землі і найбільший за обсягом активний вулкан.

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