На Гаїті банда викрала автобус з американськими місіонерами: хто за цим стоїть та куди зникла група

Місіонерська організація підтвердила інцидент.
Службу християнської допомоги штату Огайо підтвердила викрадення американців на Гаїті. В групі місіонерів був один громадянин Канади.
Про це повідомляє Reuters.
Служби християнської допомоги штату Огайо заявили, що у них немає інформації ні про те, хто стоїть за викраденням, ні про те, куди відвезли групу, в яку входять 16 американців і один канадець.
"Ми шукаємо Божого керівництва для вирішення проблеми, і влада шукає способи допомогти", - йдеться в повідомленні.
Своєю чергою представник поліції Гаїті заявив, що у них немає ніякої інформації про інцидент.
Тим часом у Держдепартаменті США підтвердили, що знають про інцидент. Посольства США зазвичай не розкривають інформацію про громадян через правила конфіденційності.
Уряд Канади зробив також заяву, в якій говориться, що вони працюють з місцевою владою і групами для збору додаткової інформації про викрадення.
Нагадаємо:
- У суботу, 16 жовтня, в столиці Гаїті, місті Порт-о-Пренс, банда викрала 17 християнських місіонерів із США та членів їх сімей, зокрема дітей. Такий злочин шокував своєю нахабністю чиновників країни.