На Гаїті банда викрала автобус з американськими місіонерами: хто за цим стоїть та куди зникла група

На Гаїті банда викрала автобус з американськими місіонерами: хто за цим стоїть та куди зникла група

Місіонерська організація підтвердила інцидент.

Службу християнської допомоги штату Огайо підтвердила викрадення американців на Гаїті. В групі місіонерів був один громадянин Канади.

Про це повідомляє Reuters.

Служби християнської допомоги штату Огайо заявили, що у них немає інформації ні про те, хто стоїть за викраденням, ні про те, куди відвезли групу, в яку входять 16 американців і один канадець.

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"Ми шукаємо Божого керівництва для вирішення проблеми, і влада шукає способи допомогти", - йдеться в повідомленні.

Своєю чергою представник поліції Гаїті заявив, що у них немає ніякої інформації про інцидент.

Тим часом у Держдепартаменті США підтвердили, що знають про інцидент. Посольства США зазвичай не розкривають інформацію про громадян через правила конфіденційності.

Уряд Канади зробив також заяву, в якій говориться, що вони працюють з місцевою владою і групами для збору додаткової інформації про викрадення.

Нагадаємо:

У суботу, 16 жовтня, в столиці Гаїті, місті Порт-о-Пренс, банда викрала 17 християнських місіонерів із США та членів їх сімей, зокрема дітей. Такий злочин шокував своєю нахабністю чиновників країни.

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