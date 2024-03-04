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На Гаїті банди штурмували в'язницю і звільнили тисячі в'язнів: влада оголосила надзвичайний стан

На Гаїті банди штурмували в'язницю і звільнили тисячі в'язнів: влада оголосила надзвичайний стан

Банди Гаїті штурмували в'язницю і звільнили 4000 в'язнів / Фото: Associated Press

Загинули щонайменше десять людей.

На Гаїті влада оголосила 72-годинний надзвичайний стан та нічну комендантську годину в столиці та околицях через масову втечу в'язнів. 

Про це пише ВВС.

НС оголошено після того, як озброєні банди штурмували велику в'язницю Порт-о-Пренса, вбивши щонайменше 12 людей і звільнивши близько 4000 ув'язнених.

Згідно із заявою ватажків банд, вони хочуть змусити прем'єр-міністра Аріеля Генрі, який перебуває за межами країни, піти у відставку.  Групи, які прагнуть його усунути, контролюють близько 80% Порт-о-Пренса.

Банди атакували дві в'язниці. Одну в столиці, а іншу - в сусідньому Круа-де-Буке. Вони були охоплені штурмом на вихідних. 

Спалах насильства розпочався в країні  після того, як прем'єр-міністр приїхав до Найробі для обговорення відправки на Гаїті багатонаціональних сил безпеки під керівництвом Кенії.

Лідер банди Джиммі Шеріз'є на прізвисько Барбекю оголосив скоординовану атаку, щоб усунути його.

Нагадаємо, у столиці Гондурасу стався бунт у жіночій в'язниці під час якого щонайменше 41 жінка була вбита, а деякі з них загинули внаслідок смертельних опіків.   

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